В Греции назвали условия для разрешения конфликта о названии Македонии
27 марта, 2018, 16:54
Министр обороны Греции заявил, что его партия не поддержит ни одно из названий бывшей югославской республики, которое будет включать производные слова от "Македония"
Об этом сообщает The Associated Press.
Камменос заявил, что его правая партия "Независимые греки" попытается предотвратить появление слова "Македония" в названии бывшей югославской республики.
Партия "Независимые греки" входит в правительственную коалицию. Отказ партии Камменос поддержать соглашение с Македонией может развалить коалицию.
Греция и Македония недавно активизировали переговоры по этому вопросу. Предложения правительства Греции включают производные слова от названия "Македония".
- В июне 2017 премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Македония может изменить название ради вступления в НАТО.
- Впоследствии он добавил, что Скопье готово поступиться утверждением, что "Македония является единственной наследницей Александра Великого".
- 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Македония получит приглашение в НАТО после разрешения спора с Грецией о названии страны.
- 27 февраля премьер-министр Македонии Зоран Заев озвучил четыре варианта нового названия страны для разрешения спора с Грецией.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-