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В Греции назвали условия для разрешения конфликта о названии Македонии

Министр обороны Греции заявил, что его партия не поддержит ни одно из названий бывшей югославской республики, которое будет включать производные слова от "Македония"

Об этом сообщает The Associated Press.

Камменос заявил, что его правая партия "Независимые греки" попытается предотвратить появление слова "Македония" в названии бывшей югославской республики.

Партия "Независимые греки" входит в правительственную коалицию. Отказ партии Камменос поддержать соглашение с Македонией может развалить коалицию.

Греция и Македония недавно активизировали переговоры по этому вопросу. Предложения правительства Греции включают производные слова от названия "Македония".

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