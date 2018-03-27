В Австралии питон съел тапок и попал в больницу
Об этом сообщает ABC News.
Хозяин дома заметил пропажу 20 марта, а уже через несколько дней поиски "воришки" привели семью к ромбическому питону, который прятался в доме. Брюхо у змеи было раздуто и напоминало по форме пропавший тапок.
l"Мужчина ложился спать и по привычке убрал тапки под кровать. Но на следующее утро он нашел только один тапок. Он вместе с родственником пытался отыскать пропажу, но нигде не мог его найти. Кто-то предположил, что обувь мог украсть опоссум, и они несколько дней искали виновника, пока в пятницу не обнаружили у себя дома змею", - рассказала змеелов Сэлли Хилл.
Вызванные специалисты подтвердили подозрения жильцов.
"Когда мы поймали змею, было очевидно, что она съела тапок. Можно было нащупать резину у нее в животе, подошва чувствовалась через кожу", - сообщила Хилл.
Змееловы предположили, что питон проглотил тапочек, потому что крыса, мышь или посум, которых там достаточно много, могли облазить предмет обуви, пометить его или даже спрятаться внутри.
Питона доставили в ветеринарную клинику в пригороде Брисбена. После рентгена врачи решили его прооперировать. Операция длилась около часа под общей анестезией. После нескольких дней реабилитации питона выпустят на волю.
- Посумы – небольшие сумчатые животные с коричневым или серым мехом. В Австралии обитает 69 видов посумов.
- Ромбические питоны - крупные змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и в северной части Соломоновых островов. Их длина составляет от двух до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.
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