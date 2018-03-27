Украинцам упростили получение виз в Оман
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Украинцы, которые планируют туристическую поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на веб-странице Королевской полиции султаната Оман.
Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию заграничного паспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование гостиницы и обратный билет.
Оман — государство на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.
- Напомним, 31 декабря 2017 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.
- 20 марта Украина заключила соглашение о введении безвизового режима с Катаром.
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