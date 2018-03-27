Украина - Япония: стал известен стартовый состав нашей сборной
27 марта, 2018, 14:31
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со стартовым составом на товарищеский матч против Японии
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
На матч в бельгийском городе Льеж в составе сборной Украины выйдут:
Пятов, Соболь,Ракицкий, Ордец, Бутко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Марлос, Беседин.
Запасные: Бойко, Хачериди, Матвиенко, Кравец, Ротань, Цыганков, Караваев, Буяльский, Петряк.
- Перед товарищескими матчами против Саудовской Аравии и Японии сборная Украины потеряла из-за травмы лидера команды Андрея Ярмоленко, нападающего Романа Яремчука и защитника Никиту Бурду.
- Ярмоленко уже восстановился после повреждения и накануне приступил к тренировкам в дортмундской "Боруссии".
- Андрей Шевченко отпустил в молодежную сборную на сегодняшний отборочный матч Евро-2019 против Англии голкипера Андрей Лунина, полузащитников Владимира Шепелева и Виктора Коваленко.
- 23 марта украинцы не смогли победить в товарищеском матче Саудовскую Аравию.
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