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Украина - Япония: стал известен стартовый состав нашей сборной


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со стартовым составом на товарищеский матч против Японии

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

На матч в бельгийском городе Льеж в составе сборной Украины выйдут:

Пятов, Соболь,Ракицкий, Ордец, Бутко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Марлос, Беседин.

Запасные: Бойко, Хачериди, Матвиенко, Кравец, Ротань, Цыганков, Караваев, Буяльский, Петряк.

  • Перед товарищескими матчами против Саудовской Аравии и Японии сборная Украины потеряла из-за травмы лидера команды Андрея Ярмоленко, нападающего Романа Яремчука и защитника Никиту Бурду.
  • Ярмоленко уже восстановился после повреждения и накануне приступил к тренировкам в дортмундской "Боруссии".
  • Андрей Шевченко отпустил в молодежную сборную на сегодняшний отборочный матч Евро-2019 против Англии голкипера Андрей Лунина, полузащитников Владимира Шепелева и Виктора Коваленко.
  • 23 марта украинцы не смогли победить в товарищеском матче Саудовскую Аравию.

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