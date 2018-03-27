Украина - Япония. Где и когда смотреть товарищеский матч сборных
27 марта, 2018, 08:00
Сегодня в Льеже сборная Украины по футболу встречается в товарищеском матче с командой Японии
Украинские телезрители увидят матч в прямой трансляции со стадиона "Морис Дюфран" в бельгийском Льеже. Игра начнется днем по киевскому времени, чтобы ее в удобное время увидели в Японии.
15:20 - Украина - Бельгия, телеканалы "Украина", "Футбол 1"
- Сборная Украины готовится к старту в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где она на групповом этапе сыграет с Чехией и Словакией.
- Япония летом выступит в финальной части чемпионата мира и встретится с Сенегалом, Колумбией и Польшей.
- 23 марта сборная Украины в товарищеском матче не смогла переиграть команду Саудовской Аравии.
- Сегодня команде Андрея Шевченко не смогут помочь травмированные Андрей Ярмоленко, Никита Бурда и Роман Яремчук. В молодежную сборную на отборочный матч Евро-2019 с Англией тренер отпустил Андрея Лунина, Виктора Коваленко и Владимира Шепелеева.
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