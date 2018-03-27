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Украина - Япония. Где и когда смотреть товарищеский матч сборных


фото: ffu.ua
Сегодня в Льеже сборная Украины по футболу встречается в товарищеском матче с командой Японии

Украинские телезрители увидят матч в прямой трансляции со стадиона "Морис Дюфран" в бельгийском Льеже. Игра начнется днем по киевскому времени, чтобы ее в удобное время увидели в Японии.

15:20 - Украина - Бельгия, телеканалы "Украина", "Футбол 1"

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