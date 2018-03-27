Украина победила Японию в товарищеском матче

27 марта, 2018, 17:13

Сегодня в бельгийском Льеже сборная Украины по футболу выиграла у команды Японии в товарищеском матче

Товарищеский матч национальных сборных

Украина - Япония 2:1

Голы: Ракицкий, 21; Караваев, 69 - Макино, 41

Андрей Шевченко в сравнении с матчем против Саудовской Аравии (1:1) сделал в стартовом составе шесть перестановок. Дебютанта национальной команды Андрея Лунина в воротах заменил Андрей Пятов. Слева в обороне вместо Николая Матвиенко вышел Эдуард Соболь, а на противоположном фланге Александр Караваев уступил место Богдану Бутко. В центре обороны Иван Ордец вытеснил из основы Евгения Хачериди. Правого вингера Виктора Цыганкова заменил опорный хавбек Руслан Малиновский, а на фланг из центра сместился Марлос. На острие атаки вышел Артем Беседин, а автор гола в ворота Саудовской Аравии - Артем Кравец остался в запасе.

Украинцы активно начали матч в Льеже и могли выйти вперед на 16-й минуте. Беседин сместился на правый фланг и сделал навес, после которого мяч рикошетом от Готоку Сакаи попал в перекладину.

Еще один рикошет помог сборной Украины на 21-й минуте повести в счете. Ярослав Ракицкий решился на дальний удар, мяч задел голову Наомичи Уеди и, изменив траекторию, влетел в сетку мимо дезориентированного голкипера.

Сборную Украины, как и в матче против аравийцев, подвела неудачная игра при стандартах. На 41-й минуте Япония выполнила штрафной с левого фланга, Томоаки Макино удачно сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота, несмотря на опеку сразу трех украинских футболистов. Первый тайм завершился вничью 1:1.

На 62-й минуте Андрей Шевченко сделал сразу три замены и выпустил на поле Николая Матвиенко, Александра Караваева и Виталия Буялського. Вскоре одна из замен сработала.

Украина снова повела в счете на 69-й минуте. Евгений Коноплянка промчался по левому флангу и отдал передачу назад под удар Александру Караваеву, который остался без опеки на подступах к штрафной и поразил угол ворот.

На 79-й минуте на поле вышел Руслан Ротань, для которого этот матч стал сотым в составе сборной Украины.

Япония имела шанс вырвать ничью на последней компенсированной минуте, когда после ошибки Андрея Пятова соперники заработали опасный штрафной - сфолил Тарас Степаненко. Но голкипер исправил свою ошибку и парировал мяч в нижнем углу после штрафного в исполнении Сои Накадзимы.

Наша национальная команда победила со счетом 2:1.

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