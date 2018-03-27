Украина победила Японию в товарищеском матче
Товарищеский матч национальных сборных
Украина - Япония 2:1
Голы: Ракицкий, 21; Караваев, 69 - Макино, 41
Андрей Шевченко в сравнении с матчем против Саудовской Аравии (1:1) сделал в стартовом составе шесть перестановок. Дебютанта национальной команды Андрея Лунина в воротах заменил Андрей Пятов. Слева в обороне вместо Николая Матвиенко вышел Эдуард Соболь, а на противоположном фланге Александр Караваев уступил место Богдану Бутко. В центре обороны Иван Ордец вытеснил из основы Евгения Хачериди. Правого вингера Виктора Цыганкова заменил опорный хавбек Руслан Малиновский, а на фланг из центра сместился Марлос. На острие атаки вышел Артем Беседин, а автор гола в ворота Саудовской Аравии - Артем Кравец остался в запасе.
Украинцы активно начали матч в Льеже и могли выйти вперед на 16-й минуте. Беседин сместился на правый фланг и сделал навес, после которого мяч рикошетом от Готоку Сакаи попал в перекладину.
Еще один рикошет помог сборной Украины на 21-й минуте повести в счете. Ярослав Ракицкий решился на дальний удар, мяч задел голову Наомичи Уеди и, изменив траекторию, влетел в сетку мимо дезориентированного голкипера.
Сборную Украины, как и в матче против аравийцев, подвела неудачная игра при стандартах. На 41-й минуте Япония выполнила штрафной с левого фланга, Томоаки Макино удачно сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота, несмотря на опеку сразу трех украинских футболистов. Первый тайм завершился вничью 1:1.
На 62-й минуте Андрей Шевченко сделал сразу три замены и выпустил на поле Николая Матвиенко, Александра Караваева и Виталия Буялського. Вскоре одна из замен сработала.
Украина снова повела в счете на 69-й минуте. Евгений Коноплянка промчался по левому флангу и отдал передачу назад под удар Александру Караваеву, который остался без опеки на подступах к штрафной и поразил угол ворот.
На 79-й минуте на поле вышел Руслан Ротань, для которого этот матч стал сотым в составе сборной Украины.
Япония имела шанс вырвать ничью на последней компенсированной минуте, когда после ошибки Андрея Пятова соперники заработали опасный штрафной - сфолил Тарас Степаненко. Но голкипер исправил свою ошибку и парировал мяч в нижнем углу после штрафного в исполнении Сои Накадзимы.
Наша национальная команда победила со счетом 2:1.
- 23 марта сборная Украины не смогла переиграть в испанской Марбелье в контрольном матче Саудовскую Аравию.
- В обеих товарищеских встречах наша команда играла без своего лидера Андрея Ярмоленко, который только 26 марта возобновил полноценные тренировки после травмы у дортмундской "Боруссии"
- Команда Андрея Шевченко готовится к старту в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где она осенью сыграет в одной группе с Чехией и Словакией.
- Япония летом выступит в финальной части чемпионата мира, где на групповом раунде встретится с Сенегалом, Колумбией и Польшей.
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