УЕФА разрешил делать в еврокубковых матчах дополнительную замену

27 марта, 2018, 14:09

Со следующего сезона УЕФА разрешил проводить во время матчей плей-офф еврокубков дополнительную - четвертую замену

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В основное время матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА и в дальнейшем будет разрешено менять лишь трех футболистов.

Кроме этого, в финальных матчах еврокубков в заявку теперь можно включить 23 игрока, вместо 18, как в других играх. Таким образом, на скамье запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.

Также УЕФА утвердил время начала еврокубковых матчей. В Лиге чемпионов матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. На групповом этапе по два матча во вторник и среду начнутся 19:55. В последнем туре все матчи будут играться одновременно.

В Лиге Европы матчи от группового этапа в 1/8 финала будут начинаться в 19:55 и 22:00. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут стартовать в 21:00.

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