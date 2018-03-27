Толпа заблокировала главную автомагистраль восточной Испании, требуя освободить Пучдемона

27 марта, 2018, 13:30

Люди заблокировали автомагистрали и дороги в северо-восточном испанском регионе на фоне постоянных протестов в связи с задержанием бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона

Об этом сообщает издание Associated Press.

Представители регионального транспортного обслуживания в Каталонии говорят, что главную автомагистраль через восточную Испанию блокируют протестующие.

Они разместились в городе Фигерас, недалеко от границы с Францией, а также на национальной дорогие между Таррагоной и Валенсией.

Митингующие также вызвали ряд перебоев с движением транспорта в ранние часы вторника на нескольких дорогах в центральной Барселоне.