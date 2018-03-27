Толпа заблокировала главную автомагистраль восточной Испании, требуя освободить Пучдемона
27 марта, 2018, 13:30
Люди заблокировали автомагистрали и дороги в северо-восточном испанском регионе на фоне постоянных протестов в связи с задержанием бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона
Об этом сообщает издание Associated Press.
Представители регионального транспортного обслуживания в Каталонии говорят, что главную автомагистраль через восточную Испанию блокируют протестующие.
Они разместились в городе Фигерас, недалеко от границы с Францией, а также на национальной дорогие между Таррагоной и Валенсией.
Митингующие также вызвали ряд перебоев с движением транспорта в ранние часы вторника на нескольких дорогах в центральной Барселоне.
- Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских бежавших, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.
- В тот же день полиция Финляндии подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и обменивается информацией с испанскими властями.
- 25 марта немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
- После этого в Каталонии произошли столкновения во время акций протеста против задержания Пучдемона, во время чего пострадали 100 человек.
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