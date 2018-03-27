 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Толпа заблокировала главную автомагистраль восточной Испании, требуя освободить Пучдемона

Люди заблокировали автомагистрали и дороги в северо-восточном испанском регионе на фоне постоянных протестов в связи с задержанием бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона

Об этом сообщает издание Associated Press.

Представители регионального транспортного обслуживания в Каталонии говорят, что главную автомагистраль через восточную Испанию блокируют протестующие.

Они разместились в городе Фигерас, недалеко от границы с Францией, а также на национальной дорогие между Таррагоной и Валенсией.

Митингующие также вызвали ряд перебоев с движением транспорта в ранние часы вторника на нескольких дорогах в центральной Барселоне.

  • Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских бежавших, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.
  • В тот же день полиция Финляндии подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и обменивается информацией с испанскими властями.
  • 25 марта немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
  • После этого в Каталонии произошли столкновения во время акций протеста против задержания Пучдемона, во время чего пострадали 100 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

27 марта, 2018 вторник

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать