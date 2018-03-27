Синоптик рассказала, как будет меняться погода в течение недели
Об этом сообщила в эфире Эспрессо.TV синоптик Наталья Диденко.
"В ближайшие дни температура воздуха будет немного скакать, атмосферное давление - также, то влажность будет увеличиваться, то уменьшаться. Нас будут пересекать атмосферные фронты, поэтому периодически могут быть от небольших до умеренных дождей или увеличение облачности с влажностью", - сказала метеоролог.
28 марта в Украине ожидается небольшое кратковременное похолодание, которое продлится 28-29 марта. Больше всего оно коснется северной части северо-запада и северо - востока- днем до 0...+3°C. На юге и на крайнем западе будет оставаться относительно теплая погода, но с дождями, а там, где температура понизится, возможен мокрый снег.
В Киеве 28 марта ожидается кратковременное похолодание, вероятны осадки в виде мокрого снега, правда, небольшие.
С четверга, 29 марта, температура воздуха выровняется и снова начнет повышаться, будет достигать до +6...+11°C во второй половине недели. Это потепление будет сопровождаться влажной погодой, дождями, а в конце недели - в субботу и воскресенье - ожидается усиление ветра до периодических штормовых порывов.
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