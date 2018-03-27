Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами
Об этом сообщает tennisua.org.
В 1/8 финала Свитолина, посеянная в США под четвертым номером, обыграла австралийку Эшли Барти - 7:5, 6:4. В первой партии украинка уступала 2:5, но сумела выиграть пять геймов подряд и завершить сет в свою пользу. Во втором сете Свитолина вела с брейком и довела матч до победы, реализовав первый матчбол.
Это четвертая победа Элины Свитолиной над Эшли Барти в четырех встречах.
Украинка третий раз сыграет в четвертьфинале турнира категории WTA Premier Mandatory. В 2016 году Свитолина дошла в Пекине до полуфинала, а в прошлом году в Китае попала в четвертьфинал.
.@ElinaSvitolina moves into the @MiamiOpen quarter-finals!— WTA (@WTA) 26 марта 2018 г.
Defeats Barty 7-5, 6-4 to progress. pic.twitter.com/8nampwPrjx
- Следующей соперницей нашей теннисистки станет латвийка Елена Остапенко (6). Ранее теннисистки лишь единожды играли между собой - на Уимблдоне-2017, где в четвертом круге латвийка одержала победу 6:3 7:6 (8:6).
- В 1/16 финала турнира в Майами Элина Свитолина победила Дарью Гаврилову из Австралии.
- В начале марта украинка стала победительницей престижного турнира в Нью-Йорке, где теннисистки играли лишь тай-брейки.
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