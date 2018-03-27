Сущенко в российском суде не признал вину
27 марта, 2018, 12:35
В заключении в России по обвинению в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко во время судебного заседания отказался признать свою вину
Об этом сообщил в Twitter адвокат Сущенко Марк Фейгин.
"Процесс по делу Сущенко начался. Роман Сущенко вину не признал в полном объеме", - написал Фейгин.
После отказа украинца признать вину суд объявил перерыв до 10:30 среды, 28 марта.
Процесс по делу начался Сущенко pic.twitter.com/cRgpsivU5q— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.
Роман Сущенко вину не признал в полном объеме— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.
Объявлен перерыв в процессе Романа Сущенко до завтра, 28 марта, в 10.30.— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Журналисту Сущенко россияне разрешили свидание с женой и дочерью.
- Романа Сущенко планируют посадить на 20 лет.
- В Сущенко ухудшается зрение за плохие условия в СИЗО.
- Сущенко могут вернуть в Украину в мае.
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