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Сущенко в российском суде не признал вину


фото: radiosvoboda
В заключении в России по обвинению в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко во время судебного заседания отказался признать свою вину

Об этом сообщил в Twitter адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Процесс по делу Сущенко начался. Роман Сущенко вину не признал в полном объеме", - написал Фейгин.

После отказа украинца признать вину суд объявил перерыв до 10:30 среды, 28 марта.

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