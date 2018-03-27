Штаб-квартира ООН стала прикрытием России для ведения опасных действий, - представитель США
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает "Голос Америки".
В представительстве миссии отмечают, что эти россияне злоупотребили привилегией пребывания в США, в частности были причастны к шпионской деятельности, которая угрожала нацбезопасности страны.
По словам Хейли, решение президента США Дональда Трампа относительно высылки 60 российских дипломатов показывает, что действия Кремля имеют последствия.
"Кроме дестабилизирующей деятельности России по всему миру, включая ее участие в зверствах в Сирии и ее незаконные действия в Украине, теперь она применила химическое оружие на территории одного из наших ближайших союзников. Здесь, в Нью-Йорке, Россия использует штаб-квартиру ООН как прикрытие для ведения опасной деятельности внутри наших собственных границ", - отметила Хейли.
Она добавила, что американские власти и ее страны-партнеры отчетливо демонстрируют, что не собираются терпеть неподобающее поведение России.
Отметим, 26 марта Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипача, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
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