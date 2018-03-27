Штаб-квартира ООН стала прикрытием России для ведения опасных действий, - представитель США

27 марта, 2018, 09:39

Американская власть начала процесс выдворения 12 сотрудников российской разведки с Миссии России при ООН

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает "Голос Америки".

В представительстве миссии отмечают, что эти россияне злоупотребили привилегией пребывания в США, в частности были причастны к шпионской деятельности, которая угрожала нацбезопасности страны.

По словам Хейли, решение президента США Дональда Трампа относительно высылки 60 российских дипломатов показывает, что действия Кремля имеют последствия.

"Кроме дестабилизирующей деятельности России по всему миру, включая ее участие в зверствах в Сирии и ее незаконные действия в Украине, теперь она применила химическое оружие на территории одного из наших ближайших союзников. Здесь, в Нью-Йорке, Россия использует штаб-квартиру ООН как прикрытие для ведения опасной деятельности внутри наших собственных границ", - отметила Хейли.

Она добавила, что американские власти и ее страны-партнеры отчетливо демонстрируют, что не собираются терпеть неподобающее поведение России.

Отметим, 26 марта Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.

Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.

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