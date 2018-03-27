СБУ запретила въезд 23 российским разведчикам, которые маскировались под дипломатов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, выдворенным из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери", - говорится в сообщении.
Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что деятельность этих 23 человек является наглым издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях - поощрение дружеских взаимоотношений между государствами.
Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало дурно в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже в тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Впоследствии стало известно, что всего 24 страны мира выдворят 139 российских дипломатов.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
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