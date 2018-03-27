СБУ запретила въезд 23 российским разведчикам, которые маскировались под дипломатов

27 марта, 2018, 20:57

Служба безопасности Украины запретила въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, выдворенным из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери", - говорится в сообщении.

Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что деятельность этих 23 человек является наглым издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях - поощрение дружеских взаимоотношений между государствами.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

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