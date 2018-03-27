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Савченко осудил спекуляции вокруг гибели Волошина

Алексей Савченко
Алексей Савченко
фото: nikvesti
Глава Николаевский области Алексей Савченко осудил попытки определенных лиц спекулировать на трагедии, связанной с гибелью директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина

Одной из задач провокаторов было сместить фокус внимания с задержанной в связи с подготовкой терактов в Киеве Надежды Савченко на ее однофамильца, считают в Николаевской областной администрации.

"Гибель Влада - большая потеря для нас, для области, для его родных. Он очень много сделал, и его дело обязательно продолжится. Николаевский аэропорт в ближайшие месяцы пройдет сертификацию, и мы восстановим авиационное сообщение, дадим возможность жителям региона недорого летать по стране, на курорты и в Европу. Все это было бы невозможно без активной позиции и участия Владислава Волошина. Я лично прослежу и помогу семье Влада, чтобы у них было все необходимое", - сказал николаевский губернатор Алексей Савченко.

Напомним, ранее Национальная полиция заявила об отсутствии оснований полагать, что руководитель Николаевского аэропорта, герой-летчик Владислав Волошин совершил самоубийство под давлением. К этим выводам в полиции пришли в результате досудебного следствия, сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз.

"Отмыть или перевернуть ситуацию вокруг Надежды Савченко не получится, Тем более, создавая провокации в СМИ вокруг моей фамилии. Своими действиями она бросила тень на священное звание Героя Украины. Она обманула ожидания многих граждан Украины. Мы все видели, кто ее поддерживает и сочувствует в Раде и СМИ. Это деструктивные силы, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в стране. Мы этого не допустим. Мир и порядок были и остаются нашими основными приоритетами", - заявил губернатор Алексей Савченко.

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