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Руслан Ротань сыграл сотый матч за сборную Украины


фото: isport.ua
Капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань в матче против Японии в сотый раз вышел в составе национальной команды

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ротань вышел на замену вместо Александра Зинченко на 79-й минуте товарищеского матча с японцами. Эта игра стала для 36-летнего футболиста киевского "Динамо" сотой в составе сборной Украины. За это время хавбек забил за национальную команду девять голов.

Ротань дебютировал в составе сборной Украины в 2003 году в товарищеской игре против сборной Турции (0:0). Полузащитник был в составе национальной команды на самом успешном для нее турнире - чемпионате мира-2006, где украинцы дошли до четвертьфинала. Также играл в финальной части Евро-2012 и Евро-2016.

Больше Ротаня за сборную Украины провели матчей только два футболиста - Анатолий Тимощук (144) и Андрей Шевченко (111).

Большую часть клубной карьеры Ротань отыграл за "Днепр", который оставлял в 2005-2008 годах ради киевского "Динамо". В прошлом году перешел из днепровской команды в чешскую "Славию", а уже оттуда снова, в январе 2018-го вернулся в "Динамо".

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