Руслан Ротань сыграл сотый матч за сборную Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ротань вышел на замену вместо Александра Зинченко на 79-й минуте товарищеского матча с японцами. Эта игра стала для 36-летнего футболиста киевского "Динамо" сотой в составе сборной Украины. За это время хавбек забил за национальную команду девять голов.
Ротань дебютировал в составе сборной Украины в 2003 году в товарищеской игре против сборной Турции (0:0). Полузащитник был в составе национальной команды на самом успешном для нее турнире - чемпионате мира-2006, где украинцы дошли до четвертьфинала. Также играл в финальной части Евро-2012 и Евро-2016.
Больше Ротаня за сборную Украины провели матчей только два футболиста - Анатолий Тимощук (144) и Андрей Шевченко (111).
Большую часть клубной карьеры Ротань отыграл за "Днепр", который оставлял в 2005-2008 годах ради киевского "Динамо". В прошлом году перешел из днепровской команды в чешскую "Славию", а уже оттуда снова, в январе 2018-го вернулся в "Динамо".
- Сборная Украины победила команду Японии в товарищеском матче со счетом 2:1.
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