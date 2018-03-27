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Российские боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов

По состоянию на 18:00 27 марта зафиксированы 13 обстрелов позиций сил АТО на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

В частности на Луганском направлении из 82-мм минометов российские боевики вели огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по укреплениям вблизи Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов были обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицке, Лебединском и Гранитном.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты неоднократно применяли по защитникам Авдеевки. Также из крупнокалиберных пулеметов противник дважды открывал огонь по опорным пунктам неподалеку Павлополя. Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

 

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