Российские боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов
27 марта, 2018, 19:09
По состоянию на 18:00 27 марта зафиксированы 13 обстрелов позиций сил АТО на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
В частности на Луганском направлении из 82-мм минометов российские боевики вели огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по укреплениям вблизи Луганского.
На Донецком направлении из гранатометов были обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицке, Лебединском и Гранитном.
Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты неоднократно применяли по защитникам Авдеевки. Также из крупнокалиберных пулеметов противник дважды открывал огонь по опорным пунктам неподалеку Павлополя. Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.
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