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"Вегето-сосудистая дистония - не диагноз, а синдром", - Супрун опровергла еще один медицинский миф

Ульяна Супрун рассказала, что диагноза "вегето-сосудистая дистония” не существует в международной медицине

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения в Facebook.

"Если когда-нибудь вам или вашим близким записали в медицинской карте эти три загадочные буквы - ВСД - забудьте о них. Это большой советский миф, родившийся из-за отсутствия доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите", - отметила Супрун.

В своей статье и.о. министра сразу рассказала, что же на самом деле означает ВСД:

Вегето-сосудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) - не диагноз, а синдром, который используют при комплексе разнообразных жалоб и симптомов у пациента. Под ним, как под зонтиком, скрывается целый комплекс симптомов. Чаще всего его ставят, когда пациент:

  • испытывает тревогу и беспокойство, проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и “клубка в горле”, дрожат руки;
  • жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, боли в области сердца и при этом имеет нормальную ЭКГ;
  • имеет дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу;
  • имеет головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет.

Эти симптомы могут встречаться в разных комбинациях и не обязательно все одновременно.

"На самом деле они могут говорить о несколько разных заболеванийях, которые нужно обнаружить после ряда обстоятельных обследований. Однако если врач вместо этого пишет пациенту в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что он буквально "сливает" настоящую проблему”, - пояснила врач.

Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни, которую нужно лечить. И обнаружить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД и отправив пациента домой.

"Поэтому, если на прием к врачу приходит пациент с этими симптомами или же с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно - его нужно дообследовать и найти истинную причину заболевания", - заявила Супрун.

Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться, стоит направить его на прием к психологу или психиатру.

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