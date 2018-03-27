"Поправки Лозового": в полиции рассказали, как изменилась их работа после нового порядка захоронения
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По словам заместителя главы Нацполиции Виталия Невгада, в Главном следственном управлении создали рабочую группу, которая ежедневно анализирует работу следственных подразделений с момента принятия изменений в Уголовный процессуальный кодекс.
Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрены в среднем около 60 процентов ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.
"У нас за эти 10 дней зафиксированы 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не является проблематикой. В Единый реестр досудебных расследований внесены 1 949 фактов. И именно здесь есть определенные сложности", - подчеркнул Невгад.
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"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой”, - отметил замглавы Нацполиции.
Поэтому в Нацполиции подчеркнули необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры.
"Проработать вопрос и алгоритм взаимодействия для того, чтобы не было сбоев в работе правоохранительной системы. Закон принят, и мы должны его выполнять. Никакие изменения в законодательстве не должны негативно повлиять на организацию нашей с вами работы", - подчеркнул Невгад.
- Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.
- После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес поправку, которая (по мнению противников этих изменений) позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов за преступления против майдановцев.
- 5 октября заместитель председателя комитета Верховной Рады по правосудию, Леонид Емец заявил, что скандальная поправка нардепа Лозового не попала в Уголовный процессуальный кодекс.
- Комитет Рады изменил "поправку Лозового" к судебной реформе, увеличив предельные сроки досудебного расследования до 12 месяцев для преступлений небольшой и средней тяжести и 18 месяцев для тяжких и особо тяжких.
- 15 марта Рада не поддержала законопроект, отменявший поправки Лозового в Уголовный процессуальный кодекс.
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