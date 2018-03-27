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"Поправки Лозового": в полиции рассказали, как изменилась их работа после нового порядка захоронения


фото: npu.gov.ua
Из-за изменений в Уголовный процессуальный кодекс судьи часто не успевают за один день выдать разрешение на захоронение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам заместителя главы Нацполиции Виталия Невгада, в Главном следственном управлении создали рабочую группу, которая ежедневно анализирует работу следственных подразделений с момента принятия изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрены в среднем около 60 процентов ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

"У нас за эти 10 дней зафиксированы 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не является проблематикой. В Единый реестр досудебных расследований внесены 1 949 фактов. И именно здесь есть определенные сложности", - подчеркнул Невгад.

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Он добавил, что фактически по всем этим фактам (1925 из 1949) назначены экспертизы. Однако иногда процесс выдачи разрешений на выдачу тел для захоронения может затянуться. Так, 41% (794 разрешений) от общего количества предоставленных ходатайств суд выдал в течение суток, 39% (753) в течение двух суток, 13% (259 разрешений ) на третьи сутки. Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток - это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой”, - отметил замглавы Нацполиции.

Поэтому в Нацполиции подчеркнули необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры.

"Проработать вопрос и алгоритм взаимодействия для того, чтобы не было сбоев в работе правоохранительной системы. Закон принят, и мы должны его выполнять. Никакие изменения в законодательстве не должны негативно повлиять на организацию нашей с вами работы", - подчеркнул Невгад.

  • Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.
  • После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес поправку, которая (по мнению противников этих изменений) позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов за преступления против майдановцев.
  • 5 октября заместитель председателя комитета Верховной Рады по правосудию, Леонид Емец заявил, что скандальная поправка нардепа Лозового не попала в Уголовный процессуальный кодекс.
  • Комитет Рады изменил "поправку Лозового" к судебной реформе, увеличив предельные сроки досудебного расследования до 12 месяцев для преступлений небольшой и средней тяжести и 18 месяцев для тяжких и особо тяжких.
  • 15 марта Рада не поддержала законопроект, отменявший поправки Лозового в Уголовный процессуальный кодекс.
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