Приверженец теории плоской Земли попытался самостоятельно полететь в космос. Как это было

27 марта, 2018, 16:06

Американский инженер Майкл Хьюз совершил первый полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская. Запуск состоялся в пустыне Мохаве, а полет продлился несколько минут

Об этом сообщает издание Engadget.

Летательное устройство Хьюза поднялось на высоту 572 метра, после чего начало падать. Чтобы обезопасить себя, инженеру пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но, по его словам, несмотря на принятые меры, посадка все равно вышла жесткой.

Хьюз заявил, что чувствует себя нормально, но пожаловался на небольшую боль в спине. Исследователя осмотрели врачи скорой помощи, которые отметили, что его здоровью ничто не угрожает.

"Я устал от разговоров о том, что испугался и не собрал никакую ракету. Я взял себя в руки и сделал это", - заявил он журналистам после приземления.

61-летний Хьюз осуществил замысел, над которым работал несколько лет - паровую ракету он собирал у себя в гараже. Кроме того, несколько запусков, которые были запланированы на 2017 год, отменили.

В первый раз это произошло из-за запрета Бюро по управлению государственными и общественными землями США, отметившего, что он не может запустить ракету с территории своего участка, поскольку это может быть опасно для окружающих.

В ноябре 2017 года Хьюз планировал совершить полет с территории пустыни, но старт неоднократно откладывался из-за технических неполадок, а также протестов со стороны местный властей.

Теперь в планах исследователя - собрать ракету, которая сможет взлететь на еще большую высоту - примерно 110 километров. Оттуда Хьюз планирует сделать несколько фотографий, на которых, по его замыслу, будет виден изгиб Земли, который докажет, что планета не имеет эллипсоидной формы. После этого инженер планирует баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

"Мне нравится делать необычные вещи, которые не делает никто", - заметил ранее Хьюз. По его мнению, власть скрывает от людей, что Земля на самом деле плоская. Он также "не верит науке" и сравнивает ее с научной фантастикой.

"Я знаю об аэродинамике и движении жидкостей, о том, как все движется в воздухе, о нужном размере ракетных сопел и тяге. Но это не наука, это просто формулы. Нет никакой разницы между наукой и научной фантастикой", - сказал изобретатель.

Следить за запусками и развитием событий можно на сайте изобретателя. Американец пообещал оставлять своим четырем кошкам побольше еды во время испытаний на случай, если что-то пойдет не так.