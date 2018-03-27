Прокурор рассказал подробности об обнаруженной на Житомирщине военной технике

27 марта, 2018, 17:16

По крайней мере часть найденной на Житомирщине военной техники была продана легально через Управление учета избыточного имущества ВСУ

Об этом заявил военный прокурор Геннадий Рябенко, передает Еспресо.TV.

При этом, по словам прокурора, досудебное расследование продолжается по признакам правонарушения ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - по факту растраты государственного имущества в пользу гражданских лиц-представителей коммерческих структур.

"Получена информация о 17 единицах транспортной техники. Установлено, что эта техника, согласно договорам, начиная с апреля 2013 года по июнь 2016 года реализовывалась как избыточное имущество через Центр учета избыточного имущества при использовании госпредприятий, имеющих соответствующие разрешения на реализацию этой техники. Примерно 30% техники - 72 единицы - реализовывались через Управление учета избыточного имущества ВСУ, через корпорацию "Укринмаш" коммерческим структурам. Продолжаются следственные действия с целью получения оригиналов документов, которые подтвердят происхождение этих единиц", - сказал Рябенко.

Военный прокурор уточнил, что было выявлено 196 единиц техники, все они демилитаризованы, но на некоторых машинах уничтожены номера узлов и агрегатов.

"Следствие находится на начальной стадии, однако уже установлено, что данная техника является демилитаризованной. Всего выявлено 196 единиц этой техники, из которой 93 являются транспортной техникой, 98 - прицепы, КУНГи, цистерны, 4 БТР и 1 БРДМ. Вся эта техника демилитаризована, никакого вооружения или данных, чтобы назвать эту технику военной пока нет. Изъяты также отдельные документы - договоры купли-продажи, доверенности, из которых усматривается, что приобретение этой техники гражданином продолжалось как минимум 6-8 лет. На территории, где проводился обыск, обнаружили другую транспортную технику, которая может быть двойного происхождения - как Вооруженных сил так и нет - перепродана другими коммерческими структурами, имеет уничтоженные номера узлов, агрегаты и шасси, поэтому мы не можем сейчас установить происхождение, однако путем соответствующих экспертиз будем исследовать этот вопрос", - добавил Рябенко.

В то же время внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире Еспресо.TV заявил, что массовая распродажа военного имущества Минобороны во времена премьерства Юлии Тимошенко происходила вполне легально.

"Массовая распродажа военного имущества, происходившая в 2006-2008 годах с юридической точки зрения была вполне легальной - были все согласования Минобороны, которое на тот момент вполне искренне написало, что нам не нужны тысячи единиц этой техники, поэтому давайте ее продадим. Сама продажа происходила в 2007-2008 годах - в 2007 продавали недвижимое имущество, в 2008 - движимое. У нас есть список, только на нескольких машинах сбиты номера, на большинстве машин номера узлов и агрегатов сохранились, по базе полиции установили одну из машин, проданную из армии в 2007 году", - сказал Бирюков.