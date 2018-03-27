Прокурор рассказал подробности об обнаруженной на Житомирщине военной технике
Об этом заявил военный прокурор Геннадий Рябенко, передает Еспресо.TV.
При этом, по словам прокурора, досудебное расследование продолжается по признакам правонарушения ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - по факту растраты государственного имущества в пользу гражданских лиц-представителей коммерческих структур.
"Получена информация о 17 единицах транспортной техники. Установлено, что эта техника, согласно договорам, начиная с апреля 2013 года по июнь 2016 года реализовывалась как избыточное имущество через Центр учета избыточного имущества при использовании госпредприятий, имеющих соответствующие разрешения на реализацию этой техники. Примерно 30% техники - 72 единицы - реализовывались через Управление учета избыточного имущества ВСУ, через корпорацию "Укринмаш" коммерческим структурам. Продолжаются следственные действия с целью получения оригиналов документов, которые подтвердят происхождение этих единиц", - сказал Рябенко.
Военный прокурор уточнил, что было выявлено 196 единиц техники, все они демилитаризованы, но на некоторых машинах уничтожены номера узлов и агрегатов.
"Следствие находится на начальной стадии, однако уже установлено, что данная техника является демилитаризованной. Всего выявлено 196 единиц этой техники, из которой 93 являются транспортной техникой, 98 - прицепы, КУНГи, цистерны, 4 БТР и 1 БРДМ. Вся эта техника демилитаризована, никакого вооружения или данных, чтобы назвать эту технику военной пока нет. Изъяты также отдельные документы - договоры купли-продажи, доверенности, из которых усматривается, что приобретение этой техники гражданином продолжалось как минимум 6-8 лет. На территории, где проводился обыск, обнаружили другую транспортную технику, которая может быть двойного происхождения - как Вооруженных сил так и нет - перепродана другими коммерческими структурами, имеет уничтоженные номера узлов, агрегаты и шасси, поэтому мы не можем сейчас установить происхождение, однако путем соответствующих экспертиз будем исследовать этот вопрос", - добавил Рябенко.
В то же время внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире Еспресо.TV заявил, что массовая распродажа военного имущества Минобороны во времена премьерства Юлии Тимошенко происходила вполне легально.
"Массовая распродажа военного имущества, происходившая в 2006-2008 годах с юридической точки зрения была вполне легальной - были все согласования Минобороны, которое на тот момент вполне искренне написало, что нам не нужны тысячи единиц этой техники, поэтому давайте ее продадим. Сама продажа происходила в 2007-2008 годах - в 2007 продавали недвижимое имущество, в 2008 - движимое. У нас есть список, только на нескольких машинах сбиты номера, на большинстве машин номера узлов и агрегатов сохранились, по базе полиции установили одну из машин, проданную из армии в 2007 году", - сказал Бирюков.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Новоград-Волынском районе Житомирской области обнаружили около 200 единиц военной и спецтехники.
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