Пожар в Кемерово: следователи назвали две версии

27 марта, 2018, 12:28

Сейчас Следственный комитет рассматривает две вероятные причины пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня"

Об этом заявил глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин во время совещания с президентом Владимиром Путиным в городе Кемерово, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что пожар начался на территории детской игровой площадки, которая находится на четвертом этаже ТЦ.

"Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - или это самовозгорание в результате плохой электричества, которую замкнуло, или версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела о гибели во время пожара десятков людей предназначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы.

25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.

Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.

В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.