Пожар в Кемерово: следователи назвали две версии
Об этом заявил глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин во время совещания с президентом Владимиром Путиным в городе Кемерово, сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что пожар начался на территории детской игровой площадки, которая находится на четвертом этаже ТЦ.
"Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - или это самовозгорание в результате плохой электричества, которую замкнуло, или версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - подчеркнул Бастрыкин.
По его словам, в рамках расследования уголовного дела о гибели во время пожара десятков людей предназначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы.
25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
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По данным семей погибших, в результате пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок.
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