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Появился трейлер фильма о тральщике "Черкассы", который три недели сопротивлялся российской агрессии в Крыму

Появился трейлер военной драмы о тральщике "Черкассы", который три недели держал украинский флаг на своем флагштоке во время аннексии Крыма

Трейлер фильма обнародован в YouTube.

Режиссером первого в Украине фильма о Военно-Морских Силах стал Тимур Ященко.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в марте 2014 года с экипажем морского тральщика "Черкассы". 20 марта пять кораблей ВМС Украины - "Винница", "Константин Ольшанский", "Кировоград", "Черкассы" и "Чернигов" - вышли на середину озера Донузлав, чтобы избежать захвата россиянами.

До 25 марта 2014 года "Черкассы" оставался единственным военным кораблем на Донузлаве под украинским флагом. После штурма, происходившего с применением вертолетов Ми-35 и трех скоростных катеров российские военные захватили корабль.

Съемки проходили в Очакове (Николаевская область), Одессе и небольшом селе на Черниговщине.

Бюджет ленты составляет около 40 млн грн, из которых более 17 млн грн получены от государства. Премьера фильма планируется на День Независимости.

 

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