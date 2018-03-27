Появился трейлер фильма о тральщике "Черкассы", который три недели сопротивлялся российской агрессии в Крыму
Трейлер фильма обнародован в YouTube.
Режиссером первого в Украине фильма о Военно-Морских Силах стал Тимур Ященко.
Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в марте 2014 года с экипажем морского тральщика "Черкассы". 20 марта пять кораблей ВМС Украины - "Винница", "Константин Ольшанский", "Кировоград", "Черкассы" и "Чернигов" - вышли на середину озера Донузлав, чтобы избежать захвата россиянами.
До 25 марта 2014 года "Черкассы" оставался единственным военным кораблем на Донузлаве под украинским флагом. После штурма, происходившего с применением вертолетов Ми-35 и трех скоростных катеров российские военные захватили корабль.
Съемки проходили в Очакове (Николаевская область), Одессе и небольшом селе на Черниговщине.
Бюджет ленты составляет около 40 млн грн, из которых более 17 млн грн получены от государства. Премьера фильма планируется на День Независимости.
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