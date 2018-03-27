Польша возведет забор на границе с Украиной и Беларусью. Стало известно, зачем
Об этом заявил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель, сообщает "Польское радио".
Он вместе с европейским комиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом принял участие в пресс-конференции в деле борьбы с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в Европейском Союзе.
"Мы предполагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", - подчеркнул Юргель.
"Во время постоянного комитета (Совета министров) будет рассмотрена резолюция в деле программы строительства забора. Прорабатывается закон. Мы предполагаем, что в сентябре должно начаться строительство", - подытожил Юргель.
Отмечается, что такие меры будут стоить 300 млн злотых (71 млн евро). Это будет забор с соответствующей сеткой высотой до двух метров, который будет закреплен на глубине примерно полметра.
Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно тысяча километров). Инвестицию хотят завершить на протяжении 3-4 лет. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.
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