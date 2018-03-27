 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Половина украинцев обвиняют Россию и сепаратистов в войне на Донбассе, треть колеблется, а 15% возлагают вину на Украину. Опрос


фото: AP Photo
52% украинцев придерживаются мнения, что войну начали Россия и сепаратисты, 15% возлагают вину на Украину, а треть имеет неопределенное мнение

Об этом говорится в опросе КМИС по заказу "Детектор медиа".

Почти половина опрошенных (43%) считают, что в Крыму и "ДНР"/"ЛНР" преследуют украинцев и украиноязычных. Тем временем 10% украинцев считают, что в Украине преследуют русских и русскоязычных.

33% считают, что в Украине слишком много прокремлевских СМИ, 30% видят наступление на свободу слова, а 38% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Опрос показывает скорее неприятие гражданами отдельных ограничительных мер в Украине. В частности, 44% не поддерживают запрета российских телеканалов (поддерживают - 37%), 46% не поддерживают запрета российских социальных сетей (поддерживают - 30%), 53% не поддерживают запрета отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают - 29%).

Только на западе Украины можно более-менее говорить об определенном доминировании "проукраинской" интерпретации событий в контексте аннексии Крыма и конфликта на востоке. В то же время даже в случае определения, кто начал войну, 28% жителей западных областей либо назвали Украину, либо не имеют определенного мнения". Запрет на российские сериалы/социальные сети/российских артистов поддерживают на западе Украины лишь чуть больше половины населения (52-56%).

Уже в центре Украины 55% обвиняют Россию или сепаратистов в начале войны (тогда как Украину обвиняют 14%, а 31% "не определились"). И если в отношении запрета российских каналов преобладает скорее поддержка, то в случае сериалов/артистов и социальных сетей, большинство против такого шага.

На юге и востоке страны, во-первых, только треть считает, что войну начала Россия и сепаратисты (на Украину возлагают ответственность 17-18%, остальные "не определились"). Во-вторых, большинство против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы/артистов, социальные сети.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

27 марта, 2018 вторник

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать