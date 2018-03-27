Половина украинцев обвиняют Россию и сепаратистов в войне на Донбассе, треть колеблется, а 15% возлагают вину на Украину. Опрос

27 марта, 2018, 17:04

52% украинцев придерживаются мнения, что войну начали Россия и сепаратисты, 15% возлагают вину на Украину, а треть имеет неопределенное мнение

Об этом говорится в опросе КМИС по заказу "Детектор медиа".

Почти половина опрошенных (43%) считают, что в Крыму и "ДНР"/"ЛНР" преследуют украинцев и украиноязычных. Тем временем 10% украинцев считают, что в Украине преследуют русских и русскоязычных.

33% считают, что в Украине слишком много прокремлевских СМИ, 30% видят наступление на свободу слова, а 38% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Опрос показывает скорее неприятие гражданами отдельных ограничительных мер в Украине. В частности, 44% не поддерживают запрета российских телеканалов (поддерживают - 37%), 46% не поддерживают запрета российских социальных сетей (поддерживают - 30%), 53% не поддерживают запрета отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают - 29%).

Только на западе Украины можно более-менее говорить об определенном доминировании "проукраинской" интерпретации событий в контексте аннексии Крыма и конфликта на востоке. В то же время даже в случае определения, кто начал войну, 28% жителей западных областей либо назвали Украину, либо не имеют определенного мнения". Запрет на российские сериалы/социальные сети/российских артистов поддерживают на западе Украины лишь чуть больше половины населения (52-56%).

Уже в центре Украины 55% обвиняют Россию или сепаратистов в начале войны (тогда как Украину обвиняют 14%, а 31% "не определились"). И если в отношении запрета российских каналов преобладает скорее поддержка, то в случае сериалов/артистов и социальных сетей, большинство против такого шага.

На юге и востоке страны, во-первых, только треть считает, что войну начала Россия и сепаратисты (на Украину возлагают ответственность 17-18%, остальные "не определились"). Во-вторых, большинство против ограничительных мер на российские телеканалы, сериалы/артистов, социальные сети.