Половина украинцев не проверяет информацию из СМИ. Опрос

27 марта, 2018, 20:11

52% украинцев не проверяют информацию из украинских общенациональных, российских, местных СМИ или СМИ “ДНР”/”ЛНР”

Об этом говорится в опросе КМИС по заказу "Детектор медиа".

Абсолютное большинство жителей Украины (86%) получает информацию о ситуации в стране и мире от украинских телеканалов. 27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов, 24% - из социальных сетей. Для еще 18% основным источником выступают личные социальные круги: родственники, друзья, соседи, коллеги и другие. В частности, 5% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире от российских телеканалов.

57% жителей страны получают информацию исключительно из украинских масс-медиа; среди остальных также большинство получает из ТВ, но в сочетании с другими источниками; а часть получает информацию только из интернет-сайтов, социальных сетей и от родственников, друзей, соседей и других.

Практически все, кто получает информацию из российских СМИ (таких 5%, но на востоке Украины - 11%), также получают информацию и из украинских СМИ. Лишь 0,2 % жителей Украины получают информацию исключительно из российских СМИ (в частности, на востоке Украины всего 0,6%).

Вместе с тем 57% доверяют информации о вооруженном конфликте на востоке от украинских телеканалов (на востоке Украины таких 46% против 54-61% в других регионах), а 14 % - информации с интернет-сайтов, 13% - информации из социальных сетей.

Только четверть украинцев-телезрителей (27%) считает, что украинские каналы действительно подают объективную информацию о событиях в Украине и взаимоотношения Украины, России, “ДНР”/”ЛНР”. Зато заметно больше людей (43%) убеждены, что информация не соответствует действительности (еще 30% не смогли ответить на вопрос). С запада на восток (с 31% до 20%) уменьшается доля тех, кто верит в объективность информации украинских телеканалов.

42% взрослых украинцев пользуются хотя бы одной социальной сетью. Наиболее популярной сетью сейчас является Facebook, им пользуются 36% украинцев. Другими сетями пользуются не более 11%.

35% респондентов утверждают: если они получили информацию из украинского общенационального, российского, местного СМИ или СМИ “ДНР”/”ЛНР”, то они проверяют ее в СМИ “другой” стороны. В то же время чуть более половины (52%) не проверяли бы информацию.

В то же время в случае противоречивой информации из разных источников 58% отдают предпочтение украинским общенациональным СМИ и только 1% отдали бы предпочтение российским СМИ или СМИ "ДНР"/"ЛНР". Хотя в то же время каждый третий украинец (38%) в такой ситуации не знает, какому бы СМИ скорее поверил.

Чуть больше половины украинцев (53%) считают, что они, по крайней мере в большинстве случаев, способны отличить качественную информацию от дезинформации и фейков (в т. ч. 20% считают, что всегда могут отличить качественную информацию от фейков). Треть украинцев (31%), напротив, считают, что они или вообще не могут отличить, или могут лишь в меньшинстве случаев. Во всех регионах примерно одинаковое количество респондентов утверждает, что по крайней мере в большинстве случаев они могут выявлять некачественную информацию.

Больше уверены в своих способностях идентифицировать фейки жители средних и крупных городов (60-68% считают, что могут по крайней мере в большинстве случаев идентифицировать фейки, против 43-49% среди жителей сел); мужчины (61% против 47%); молодые люди (в общем показатель снижается с 60% среди лиц в возрасте до 30 лет до 33% среди лиц в возрасте 70 лет и старше); образованые украинцы (66% среди лиц с высшим образованием против не более 50% среди лиц с более низким образованием); специалисты, студенты, предприниматели (66-73% против не более 55% среди других категорий населения по роду занятий, в т. ч. самый низкий показатель среди пенсионеров - 41%); более состоятельные украинцы (66-73% среди тех, кто имеет средний или высокий достаток, против 46% тех, кто имеет низкий достаток, и 38% тех, кто имеет очень низкий достаток).

Среди критериев идентификации фейков чаще других назывались доверие к СМИ, в котором появилась информация (для 33% жителей Украины это один из основных критериев), и наличие автора (30%).