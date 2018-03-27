 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Половина украинцев не проверяет информацию из СМИ. Опрос

52% украинцев не проверяют информацию из украинских общенациональных, российских, местных СМИ или СМИ “ДНР”/”ЛНР”

Об этом говорится в опросе КМИС по заказу "Детектор медиа".

Абсолютное большинство жителей Украины (86%) получает информацию о ситуации в стране и мире от украинских телеканалов. 27% украинцев получают информацию из украинских интернет-сайтов, 24% - из социальных сетей. Для еще 18% основным источником выступают личные социальные круги: родственники, друзья, соседи, коллеги и другие. В частности, 5% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире от российских телеканалов.

57% жителей страны получают информацию исключительно из украинских масс-медиа; среди остальных также большинство получает из ТВ, но в сочетании с другими источниками; а часть получает информацию только из интернет-сайтов, социальных сетей и от родственников, друзей, соседей и других.

Практически все, кто получает информацию из российских СМИ (таких 5%, но на востоке Украины - 11%), также получают информацию и из украинских СМИ. Лишь 0,2 % жителей Украины получают информацию исключительно из российских СМИ (в частности, на востоке Украины всего 0,6%).

Вместе с тем 57% доверяют информации о вооруженном конфликте на востоке от украинских телеканалов (на востоке Украины таких 46% против 54-61% в других регионах), а 14 % - информации с интернет-сайтов, 13% - информации из социальных сетей.

Только четверть украинцев-телезрителей (27%) считает, что украинские каналы действительно подают объективную информацию о событиях в Украине и взаимоотношения Украины, России, “ДНР”/”ЛНР”. Зато заметно больше людей (43%) убеждены, что информация не соответствует действительности (еще 30% не смогли ответить на вопрос). С запада на восток (с 31% до 20%) уменьшается доля тех, кто верит в объективность информации украинских телеканалов.

42% взрослых украинцев пользуются хотя бы одной социальной сетью. Наиболее популярной сетью сейчас является Facebook, им пользуются 36% украинцев. Другими сетями пользуются не более 11%.

35% респондентов утверждают: если они получили информацию из украинского общенационального, российского, местного СМИ или СМИ “ДНР”/”ЛНР”, то они проверяют ее в СМИ “другой” стороны. В то же время чуть более половины (52%) не проверяли бы информацию.

В то же время в случае противоречивой информации из разных источников 58% отдают предпочтение украинским общенациональным СМИ и только 1% отдали бы предпочтение российским СМИ или СМИ "ДНР"/"ЛНР". Хотя в то же время каждый третий украинец (38%) в такой ситуации не знает, какому бы СМИ скорее поверил.

Чуть больше половины украинцев (53%) считают, что они, по крайней мере в большинстве случаев, способны отличить качественную информацию от дезинформации и фейков (в т. ч. 20% считают, что всегда могут отличить качественную информацию от фейков). Треть украинцев (31%), напротив, считают, что они или вообще не могут отличить, или могут лишь в меньшинстве случаев. Во всех регионах примерно одинаковое количество респондентов утверждает, что по крайней мере в большинстве случаев они могут выявлять некачественную информацию.

Больше уверены в своих способностях идентифицировать фейки жители средних и крупных городов (60-68% считают, что могут по крайней мере в большинстве случаев идентифицировать фейки, против 43-49% среди жителей сел); мужчины (61% против 47%); молодые люди (в общем показатель снижается с 60% среди лиц в возрасте до 30 лет до 33% среди лиц в возрасте 70 лет и старше); образованые украинцы (66% среди лиц с высшим образованием против не более 50% среди лиц с более низким образованием); специалисты, студенты, предприниматели (66-73% против не более 55% среди других категорий населения по роду занятий, в т. ч. самый низкий показатель среди пенсионеров - 41%); более состоятельные украинцы (66-73% среди тех, кто имеет средний или высокий достаток, против 46% тех, кто имеет низкий достаток, и 38% тех, кто имеет очень низкий достаток).

Среди критериев идентификации фейков чаще других назывались доверие к СМИ, в котором появилась информация (для 33% жителей Украины это один из основных критериев), и наличие автора (30%).

  • Этот же опрос выявил, что половина украинцев обвиняют Россию и сепаратистов в войне на Донбассе, треть колеблется, а 15% возлагают вину на Украину.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

27 марта, 2018 вторник

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать