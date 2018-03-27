 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравление Скрипаля: Бельгия высылает 1 российского дипломата

Правительство Бельгии принял решение о высылке 1 российского дипломата из-за отравления российского шпиона Скрипаля

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Бельгии решило во вторник 27 марта выслать российского дипломата из-за применения Россией нервно-паралитические вещества на британской территории.

Для принятия такого решения правительство решило провести закрытое заседание при участии премьер-министра, главы МИД и глав служб безопасности.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

27 марта, 2018 вторник

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать