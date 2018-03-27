Отравление Скрипаля: Бельгия высылает 1 российского дипломата

27 марта, 2018, 21:11

Правительство Бельгии принял решение о высылке 1 российского дипломата из-за отравления российского шпиона Скрипаля

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Бельгии решило во вторник 27 марта выслать российского дипломата из-за применения Россией нервно-паралитические вещества на британской территории.

Для принятия такого решения правительство решило провести закрытое заседание при участии премьер-министра, главы МИД и глав служб безопасности.

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