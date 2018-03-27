Одну из чиновниц КГГА задержали за взяточничество

27 марта, 2018, 12:10

Прокуратура АРК задержала главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения взятки

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она заметила, что работница администрации получала взятку от представителя субъекта хозяйствования, чтобы КГГА не отреагировала на совершенные им правонарушения.

"Следствием установлено, что должностное лицо КГГА требовало и получило от представителя субъекта хозяйствования взятку в сумме 15000 гривен за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли", - подчеркнула Сарган.

Женщину задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании меры пресечения.