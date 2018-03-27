Обострение на Донбассе: россияне и наемники более 100 раз нарушили перемирие за 3 суток

27 марта, 2018, 14:41

За трое суток российско-оккупационные войска более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что обстановка на Донбассе имеет тенденцию к обострению, ведь враги особенно активизировались на Донецком направлении. При этом они используют оружие, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон.

"Только за прошедшие трое суток боевики более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВС Украины выпущено более 40 снарядов и мин. Фиксируются случаи работы вражеских снайперов", - отметили в штабе.

А вчера российские наемники открыли огонь по позициям украинской армии вблизи Станицы Луганской, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств.

"Об указанном украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ. Со своей стороны подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны оккупационной администрации РФ", - подытожили в штабе.