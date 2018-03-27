НАТО, Ирландия и Молдова высылают российских дипломатов из-за отравления Скрипаля
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Радио Свобода".
Кроме того, по его словам, НАТО решило отказать в предоставлении аккредитации еще трем российским представителям и уменьшить размер российской миссии в НАТО с 30 до 20 человек.
Столтенберг назвал нападение в Британии дерзким нарушением международных норм.
Также Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что государство объявило персонами нон грата и высылает трех дипломатов посольства России. Согласно решению российские дипломаты должны покинуть Молдову в течение семи дней.
В МИД отметили, что таким образом Кишинев выражает солидарность с другими государствами, которые также выслали российских дипломатов в ответ на отравление в британском Солсбери Сергея Скрипаля.
На заседании правительства Ирландии принято решение о высылке одного российского дипломата из-за отравления Скрипаля, сообщает RTE.
"Аккредитация одного из российских сотрудников с дипломатическим статусом будет прекращена", — сказал глава МИД Ирландии Саймон Ковени.
Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало дурно в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже в тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Тем временем Исландия объявила дипломатическом бойкоте проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Впоследствии стало известно, что всего 24 страны мира выдворят 139 российских дипломатов.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-