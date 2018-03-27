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НАТО, Ирландия и Молдова высылают российских дипломатов из-за отравления Скрипаля


фото: REUTERS
НАТО высылает семерых представителей российской миссии в ответ на отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, по его словам, НАТО решило отказать в предоставлении аккредитации еще трем российским представителям и уменьшить размер российской миссии в НАТО с 30 до 20 человек.

Столтенберг назвал нападение в Британии дерзким нарушением международных норм.

Также Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что государство объявило персонами нон грата и высылает трех дипломатов посольства России. Согласно решению российские дипломаты должны покинуть Молдову в течение семи дней.

В МИД отметили, что таким образом Кишинев выражает солидарность с другими государствами, которые также выслали российских дипломатов в ответ на отравление в британском Солсбери Сергея Скрипаля.

На заседании правительства Ирландии принято решение о высылке одного российского дипломата из-за отравления Скрипаля, сообщает RTE.

"Аккредитация одного из российских сотрудников с дипломатическим статусом будет прекращена", — сказал глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

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