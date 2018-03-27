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Наказание России за отравления Скрипаля не завершилось, - премьер Великобритании Мэй


фото: REUTERS
В правительстве Великобритании говорят, что еще многое следует сделать для долгосрочного ответа России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с министрами, сообщает издание Reuters.

По ее словам, другие страны мира ввели определенные меры в отношении России не только из-за солидарности с Британией, но и потому, что они понимают, какую угрозу представляет российская власть.

"Вчера был важный момент нашего ответа на этот безрассудный акт агрессии, но еще многое предстоит сделать, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на вызов со стороны России", - цитирует Мэй ее пресс-секретарь.

Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.

Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Впоследствии стало известно, что всего 24 страны мира выдворят 139 российских дипломатев.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

  • Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
  • Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
  • Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
  • Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
  • Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
  • Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
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