На Житомирщине обнаружили около 200 единиц украденной военной и спецтехники

27 марта, 2018, 11:43

Правоохранители вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

В результате в течение двух недель правоохранители провели ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъяли почти 200 объектов, подготовленных к продаже.

В частности, правоохранители нашли БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также были изъяты запчасти, аккумуляторные батареи, шины и прочее.

Сейчас полиция выясняет, откуда эта техника взялась и находится ли она на соответствующем учете в воинских частях. Более того, выяснилось, что неизвестный разместил онлайн-объявление о продаже указанной техники.

По этому делу открыли уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

"Полицией инициировано ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключение сроком от 3 до 8 лет", - подытожили в ведомстве.