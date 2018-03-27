На Житомирщине обнаружили около 200 единиц украденной военной и спецтехники
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
В результате в течение двух недель правоохранители провели ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъяли почти 200 объектов, подготовленных к продаже.
В частности, правоохранители нашли БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также были изъяты запчасти, аккумуляторные батареи, шины и прочее.
Сейчас полиция выясняет, откуда эта техника взялась и находится ли она на соответствующем учете в воинских частях. Более того, выяснилось, что неизвестный разместил онлайн-объявление о продаже указанной техники.
По этому делу открыли уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.
"Полицией инициировано ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключение сроком от 3 до 8 лет", - подытожили в ведомстве.
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