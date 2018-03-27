На Николаевщине селяне перекрыли несколько заброшенных автодорог: требуют ремонта

27 марта, 2018, 14:29

Жители села Возсиятское Еланецкого района Николаевской области заблокировали автотрассу национального значения Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Крестьяне требуют отремонтировать заброшенный участок трассы, который проходит мимо их населенного пункта. Акция протеста началась во вторник, 26 марта, в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение, шагая по пешеходному переходу.

По состоянию на 12:00 среды, 27 марта, акция продолжается. Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляют сотрудники Еланецкого отделения Нацполиции Николаевщины.

Кроме того, 27 марта в 12:00 в поселке Еланец около 20 местных жителей с аналогичным требованием перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг и Т-1510 Арбузинка-Еланец-Новая Одесацький-Николаев.