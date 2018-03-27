На Николаевщине селяне перекрыли несколько заброшенных автодорог: требуют ремонта
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Крестьяне требуют отремонтировать заброшенный участок трассы, который проходит мимо их населенного пункта. Акция протеста началась во вторник, 26 марта, в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение, шагая по пешеходному переходу.
По состоянию на 12:00 среды, 27 марта, акция продолжается. Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляют сотрудники Еланецкого отделения Нацполиции Николаевщины.
Кроме того, 27 марта в 12:00 в поселке Еланец около 20 местных жителей с аналогичным требованием перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг и Т-1510 Арбузинка-Еланец-Новая Одесацький-Николаев.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-