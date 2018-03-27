На Донбассе 47 обстрелов за сутки: оккупанты бьют из гранатометов и минометов

27 марта, 2018, 08:58

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать договоренности относительно полного прекращения огня и 47 раз обстреляли позиции украинской армии, ни один из бойцов ВСУ не пострадал

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении позиции защитников Авдеевки накрыли огнем из 82-мм минометов и гранатометов различных типов. Враги били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам в Водяном.

Также оккупанты использовали гранатометы в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы - по оборонцях Павлополя, Песков и Верхньоторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкиного, Талаковки и Гнутового.

"На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. С БМП и пулеметов противник обстрелял наши укрепления под Новгородским, а из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской", - подытожили в штабе.