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Мошенники создали копию сайта "Ощадбанка" для кражи денег пользователей

Неизвестные злоумышленники создали мошеннический сайт-копию официального сайта "Ощадбанка" для получения денег пользователей за несуществующие услуги или похищение денег с карточек

Об этом предупреждает пресс-служба "Ощадбанка".

"Ощадбанк предупреждает об обнаружении мошеннического фишинга сайта, который почти полностью дублирует официальный сайт "Ощадбанка", - говорится в сообщении.

Фишинговый сайт - мошеннический веб-ресурс, который выманивает реквизиты платежных карточек под видом оказания услуг, которые не существуют (пополнение мобильного счета, переводы с карты на карту и т. п), или веб-ресурс организации, которой пользователь доверяет (например, клон интернет-банка), что имеет целью сбор реквизитов платежных карт для дальнейшего хищения денежных средств со счетов держателей платежных карт.

Настоящий официальный сайт "Ощадбанка" расположен по адресу https://www.oschadbank.ua.

Мошеннический сайт-клон работает по адресу oschadbk.com, размещенная на нем мошенническая копия онлайн-банкинга - по адресу https://online.oschadbk.com/nfs/index.php. Переходить по этим двум адресам опасно.

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