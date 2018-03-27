Маск начнет выпускать гигантские кубики Lego из туннельных камней

27 марта, 2018, 12:47

Предприниматель Илон Маск рассказал, что новым фирменным продуктом его The Boring Company станут кубики LEGO в реальном масштабе, выбуренные из туннельных камней

Об этом он написал в своем Twitter.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy. — Elon Musk (@elonmusk) 26 марта 2018 г.

"Скоро выйдет новый продукт Boring Company. Это кирпичи, которые сцепливаются, как в LEGO, но в реальном масштабе, и сделаны из туннельных камней. Они позволят вам создавать скульптуры и сооружения. Они подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии - они сверхпрочные и пустые внутри, как крыло от самолета, но не такие тяжелые".

По словам Маска, из кубиков можно будет строить устойчивые здания без использования цемента. Здания из таких кирпичей можно собирать как конструктор Lego. Кирпич компании будут сделаны из камней, которые компания соберет во время бурения тоннелей.

Первый комплект кирпича посвятят древнеегипетским мотивам: части "конструктора" будут предназначены для сборки пирамид, сфинксов и храмов.

First kit set will be ancient Egypt — pyramids, Sphinx, temple of Horus, etc — Elon Musk (@elonmusk) 26 марта 2018 г.

"Первый набор будет посвящен древнем Египта - пирамидам, Сфинксу, Храма гора и т.д."

Маск не рассказал, насколько крепкими будут детали, но отметил, что их нельзя будет прожечь "невогнеметом" компании.

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Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией

Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.

Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.