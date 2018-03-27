Лидер сборной Украины по футболу восстановился после травмы

27 марта, 2018, 12:03

Футболист сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко возобновил тренировки после двух месяцев лечения

Об этом сообщает ruhrnachrichten.de.

26 марта украинский вингер возобновил тренировки на базе "Боруссии". Он занимался под присмотром тренера дортмундцев по физподготовке Андреаса Бека. Преимущественно Ярмоленко выполнял беговые упражнения, делал ускорения и прыжки.

Ожидается, что футболист сегодня посетит товарищеский матч сборной Украины против Японии - расстояние от Дортмунда к бельгийскому Льежу, где пройдет игра, составляет всего 208 км.

Андрей Ярмоленко травмировался в конце января в матче чемпионата Германии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил не вызывать футболиста на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии, чтобы предоставить ему возможность полностью выздороветь.

Без своего лидера украинцы 23 марта в испанской Мальорке не смогли справиться со сборной Саудовской Арй и сыграли с ней вничью 1:1.

Встреча между национальными командами Японии и Украины начнется сегодня в 15:20 по киевскому времени.

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