Луценко признался в прослушивании кабинета Холодницкого: по нему ведут следственные действия
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала ICTV, передает "РБК-Украина".
Он подтвердил, что, согласно законодательству, Генпрокуратура и НАБУ действительно проводили следственные действия в этом вопросе.
"Следственные действия касались руководителя САП Назара Холодницкого. Сейчас следственные действия только начинаются", - подчеркнул Луценко.
По его словам, сейчас он не может предоставить больше информации относительно этого, и отметил, что сможет сказать, были ли в действиях Холодницького признаки уголовных нарушений только после того, как пройдут необходимые допросы и экспертизы.
"Лишь после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на устройстве для прослушки, который был установлен в кабинете Холодницкого", - подытожил Луценко.
- Как уже сообщалось, в рабочем кабинете Холодницького были обнаружены скрытые средства прослушивания.
- Комментируя эту ситуацию, директор НАБУ Артем Сытник назвал "провокационными статьями"публикации о якобы прослушивании кабинета Холодницкого.
- Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли устройство, похожее на тот, что применяется для прослушивания.
- В СМИ сообщали, что "прослушка" была установлена сотрудниками НАБУ под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности ГПУ.
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