Холодницкий объединил два дела против Луценко в одно, - СМИ

27 марта, 2018, 19:21

В САП совместили дела Юрия Луценко о возможном декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает "Лига", цитируя ответ НАБУ на информационный запрос.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объединил в одно уголовное производство дела о возможном декларировании недостоверной информации и возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко.

В бюро отметили, что 2 октября 2017 года Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство и начать расследование по заявлению адвоката о возможном незаконном обогащении Луценко.

По информации, анализ прибылей за последние 10 лет показывает, что состояние семьи не соответствует его легальным доходам и доходам его жены и сына.

"То есть генеральный прокурор Украины приобрел в собственность активы в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами", - говорится в ответе НАБУ.

28 декабря 2017 Холодницкий объединил уголовное производство о возможном незаконном обогащении Луценко с делом о возможном декларировании им недостоверной информации, которое было открыто 11 июля 2017 г

"Таким образом, по состоянию на 26.03.2018 в работе детективов НАБУ находится уголовное производство №42017000000002213 от 11.07.2017 по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК", - говорится в ответе.

О подозрении в указанном производстве пока никому не сообщалось, сообщили в бюро.