Как могут увеличить пенсии для людей со значительным стажем. Объяснения правительства

27 марта, 2018, 10:19

Пенсии для людей со значительным стажем и низкими зарплатами будут увеличены без изменения пенсионной формулы

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-центр Министерства.

Говоря о вариантах решения проблемы низких пенсионных выплат для людей со значительным размером трудового стажа и малыми зарплатами, он заметил, что проблема существует из-за разных сумм взносов в пенсионную систему.

По его словам, с 2000-го года государственного регулирования в этой сфере практически не было, поэтому все было относительно прозрачно.

Однако трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000-го года, пришелся преимущественно на советские времена. Именно здесь возникают проблемы, потому что тогда страна фактически сама устанавливала зарплаты.

"К тому же, были сферы, которые хронически недофинансировались. Например, крестьяне в колхозе – что они могли на трудоднях заработать? Даже когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарка, младший медицинский персонал, зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривен", - пояснил Рева.

Он отметил, что сейчас продолжается работа по определению механизмов решения этой проблемы, обсуждаются различные варианты, впрочем при любых условиях, единственная формула пенсионного обеспечения останется неизменной.

Рева рассказал, что, согласно первому варианту, предлагается повышение минимальной зарплаты. Это позволит увеличить минимальную пенсию и поступления в Пенсионный фонд.

"У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет", - отметил министр.

Также существует и второй вариант, который предусматривает использование существующей формулы расчета пенсий.

"Надо принять существующую формулу и применить при определении пенсий до 2000-го года любые 5 лет наибольшего заработка, а после этого сложить эти коэффициенты. Таким образом, общий коэффициент будет большим, чем у человека, который вышел на пенсию после 2000-го года", - подчеркнул Рева.