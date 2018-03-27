К деятельности Савченко и Рубана может быть причастен Медведчук, - ГПУ

27 марта, 2018, 08:23

Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук может быть причастен к деятельности председателя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана и нардепа Надежды Савченко

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала ICTV, сообщает "Укринформ".

По его словам, у ведомства действительно есть вопросы о деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды.

В частности, буквально за две недели до задержания Рубана и Савченко, правоохранители ликвидировали несколько антиукраинских притонов. Злоумышленники, действуя за деньги и на заказ России, организовывали подрывную деятельность на Днепропетровщине, Харьковщине, Львовщине, Киевской и Николаевской областях.

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Группировки пытались вести именно политически подрывную, антиукраинскую, сепаратистскую, федералистическую деятельность.

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"И это конечно вызывает интерес к центру таких действий. Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет г-н Медведчук. И мы этим занимаемся уже более тщательно год", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор пояснил, что вторая часть - "более серьезная".

"Это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности И Рубана, и Савченко. И мы изучаем их вероятные контакты", - подытожил Луценко.

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