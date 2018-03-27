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Главного кремлевского пропагандиста убили в США агенты российского олигарха - СМИ

Экс-главу "Газпром-медиа" Михаила Лесина, которого нашли мертвым в гостинице Вашингтона в 2015 году, убили по заказу олигарха, близкого к президенту РФ Владимиру Путину

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на секретный доклад ФБР.

Указанный отчет составлен бывшим сотрудником британской разведки MI6 Кристофером Стилом, известным как автор досье о президента США Дональда Трампа.

Согласно отчету Стила, агентам было поручено избить Лесина, а не убивать его, но "они зашли слишком далеко". Убийцами были русские агенты государственной безопасности, которые "подрабатывали" у олигарха, близкого к Путину.

По данным BuzzFeed, Лесин умер накануне встречи с представителями Министерства юстиции США. Они планировали опросить экс-министра о работе телеканала Russia Today, который финансируется российской властью.

Представитель ФБР Эндрю Эймс отказался подтвердить или опровергнуть существование отчета относительно Лесина.

  • Напомним, 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont Circle в центре Вашингтона, было обнаружено тело Михаила Лесина с травмами головы, шеи и тела, нанесенными тупым предметом. В прошлом октябре федеральный прокурор объявил, что Лесин умер один в своем номере в результате нескольких падений в состоянии опьянения после многих дней чрезмерного употребления алкоголя. Смерть российского чиновника была признала несчастным случаем.
  • Американские СМИ сообщали, что Лесин готовил собственный переезд в Соединенные Штаты.
  • 28 июля 2017 года BuzzFeed сообщил, что бывший российский министр Михаил Лесин не умер от несчастного случая в Вашингтоне, а был убит, предварительно, российскими спецслужбами.
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