Глава НАПК Корчак заявила, что уходит с должности
27 марта, 2018, 11:00
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что оставит должность после истечения срока ее полномочий 28 марта
Об этом Корчак написала в своем Facebook.
"Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные" действия, гаражие, непредставление в отставку, принципиальность, "связи с Народным фронтом", голос, внешность и т. п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как Председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" перевода на чужие плечи", - написала Корчак.
Глава НАПК также выразила надежду, что на внеочередном заседании изберут нового главу агентства.
- Напомним, в 2017 году года НАПК составило в отношении председателя НАБУ Артема Сытника протокол о коррупции за конфликта интересов.
- В НАБУ в ответ на претензии НАПК заявили, что Бюро предоставило ответ на запрос и направило копии документов.
- НАБУ допросило главу НАПК Наталью Корчак.
- Антикоррупционная прокуратура вступилась за антикоррупционное агентство в ссоре с НАБУ.
- Глава департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификации выводов проверки деклараций и заявила о давлении со стороны АПУ.
- В НАПК отрицали обвинения бывшей сотрудницы и подали на нее в суд. В Администрации президента опровергли влияние на решение НАПК.
- Суд отказал в иске против "разоблачительницы" НАПК Соломатиной. В агентстве назвали суд некомпетентным.
- Глава НАПК заявила о временном закрытии доступа к е-деклараций для НАБУ.
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