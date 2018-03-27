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Глава НАПК Корчак заявила, что уходит с должности


фото: glavcom
Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что оставит должность после истечения срока ее полномочий 28 марта

Об этом Корчак написала в своем Facebook.

"Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные" действия, гаражие, непредставление в отставку, принципиальность, "связи с Народным фронтом", голос, внешность и т. п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как Председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" перевода на чужие плечи", - написала Корчак.

Глава НАПК также выразила надежду, что на внеочередном заседании изберут нового главу агентства.

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