Глава МИД Климкин заговорил о переходе на латиницу
27 марта, 2018, 15:20
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил дискуссию на тему введения в Украине латинского алфавита
Об этом Климкин написал в своем Facebook.
По словам министра, эту тему ему подсказал польский журналист Земовит Щерек во время обсуждения с представителями стран Центральной Европы роли Украины в центральноевропейской сообществе.
"В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересных комментарииев", - написал министр.
- Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики.
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