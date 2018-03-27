Глава МИД Климкин заговорил о переходе на латиницу

27 марта, 2018, 15:20

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил дискуссию на тему введения в Украине латинского алфавита

Об этом Климкин написал в своем Facebook.

По словам министра, эту тему ему подсказал польский журналист Земовит Щерек во время обсуждения с представителями стран Центральной Европы роли Украины в центральноевропейской сообществе.

"В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересных комментарииев", - написал министр.