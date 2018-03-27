Фан выбежал на поле во время игры и поцеловал Кришитану Роналду

27 марта, 2018, 11:10

Во время товарищеского матча Португалия - Голландия болельщик выбежал на поле и поцеловал Кришитану Роналду

Об этом сообщает B/R Football.

Инцидент произошел в Женеве, где встречались Португалия и Голландия. Несколько болельщиков прорвались на поле, а один из них Роналду поцеловал в щеку и сделал с португальцем селфи. Матч закончился поражением португальцев со счетом 0:3.

Сборная Украины 23 марта в товарищеском матче сыграли вничью с Саудовской Аравией.

Сегодня в 15:20 команда Андрея Шевченко проведет еще одну контрольную игру - против сборной Японии.

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