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Фан выбежал на поле во время игры и поцеловал Кришитану Роналду


фото: brfootball
Во время товарищеского матча Португалия - Голландия болельщик выбежал на поле и поцеловал Кришитану Роналду

Об этом сообщает B/R Football.

Инцидент произошел в Женеве, где встречались Португалия и Голландия. Несколько болельщиков прорвались на поле, а один из них Роналду поцеловал в щеку и сделал с португальцем селфи. Матч закончился поражением португальцев со счетом 0:3.

 

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