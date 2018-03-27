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Додон назвал "провокацией" решение выслать из Молдовы российских дипломатов

Президент Молдовы Игорь Додон назвал "антироссийской провокацией" решение правительства выслать трех российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля

Об этом Додон написал в Facebook.

По его словам, Молдова не имеет обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО, чтобы "прибегать к подобным шагам из принципа блоковой солидарности".

Додон отметил, что в НАТО и ЕС есть страны, которые отказались высылать российских дипломатов.

"Вдвойне абсурдно совершение подобного шага после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители власти высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой", – заявил Додон.

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