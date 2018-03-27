Додон назвал "провокацией" решение выслать из Молдовы российских дипломатов
27 марта, 2018, 22:28
Президент Молдовы Игорь Додон назвал "антироссийской провокацией" решение правительства выслать трех российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля
Об этом Додон написал в Facebook.
По его словам, Молдова не имеет обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО, чтобы "прибегать к подобным шагам из принципа блоковой солидарности".
Додон отметил, что в НАТО и ЕС есть страны, которые отказались высылать российских дипломатов.
"Вдвойне абсурдно совершение подобного шага после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители власти высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой", – заявил Додон.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало дурно в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже в тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о высылке 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
Читайте также
-
-
-
-
-
14 марта, 2018 Звон вместо хруста. Зачем НБУ заменяет купюры на монеты