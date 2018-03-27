 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Цукерберг будет свидетельствовать в Конгрессе США по поводу утечки данных, - СМИ

Владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных британских пользователей соцсети

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

На решение свидетельствовать в Конгрессе повлияло давление общественности, СМИ и законодателей. Источники CNN в Facebook считают, что после Цукерберга свидетельствовать согласятся глава Google Сундар Пичай и глава Twitter Джек Дорси.

На слушания в Сенате США официально пригласили всех троих. Слушания состоятся 10 апреля.

Читайте также: Фейсбукгейт. Как соцсеть для знакомства студентов стала политическим оружием

  • Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать