Цукерберг будет свидетельствовать в Конгрессе США по поводу утечки данных, - СМИ
27 марта, 2018, 23:36
Владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных британских пользователей соцсети
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.
На решение свидетельствовать в Конгрессе повлияло давление общественности, СМИ и законодателей. Источники CNN в Facebook считают, что после Цукерберга свидетельствовать согласятся глава Google Сундар Пичай и глава Twitter Джек Дорси.
На слушания в Сенате США официально пригласили всех троих. Слушания состоятся 10 апреля.
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- Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
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