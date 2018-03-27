Цукерберг будет свидетельствовать в Конгрессе США по поводу утечки данных, - СМИ

27 марта, 2018, 23:36

Владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил дать показания в Конгрессе США из-за утечки данных британских пользователей соцсети

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

На решение свидетельствовать в Конгрессе повлияло давление общественности, СМИ и законодателей. Источники CNN в Facebook считают, что после Цукерберга свидетельствовать согласятся глава Google Сундар Пичай и глава Twitter Джек Дорси.

На слушания в Сенате США официально пригласили всех троих. Слушания состоятся 10 апреля.

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