Что чувствует аутист в метро. Социальная реклама "Отклонение"

27 марта, 2018, 09:55

Реклама демонстрирует чувство постоянной нервозности и стресса, которые ведут к изоляции

Национальное общество аутистов (The National Autistic Society) опубликовало социальную рекламу, в которой подчеркивается, как беспокойство, вызванное страхом перед непредсказуемыми изменениями, может привести к тому, что люди с аутизмом чувствуют себя изолированными.

Действие ролика происходит в метро. Главная героиня (ее играет 21-летняя актриса Саския Люпин, которая на самом деле страдает аутизмом) испытывает чувство нервозности из-за обычных действий разных людей в вагоне. В конце девушка произносит фразу: "Я страдаю аутизмом и из-за страха лишь изредка выхожу из дома".

В интервью The Drum Люпин подчеркнула, что ее собственный опыт отражает поведение ее героини в общественном транспорте.

"Неожиданные изменения заставляют меня чувствовать себя взволнованной, они заставляют меня паниковать, они меня раздражают, я чувствую, что ничего не могу сделать, и все чувства рациональности теряется", - говорит Люпин.

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