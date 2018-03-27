Бойко и Тимошенко в марте пропустили более 90% голосований Рады, - КИУ
Об этом сообщает в Facebook Комитет избирателей Украины.
Так, сопредседатель "Оппоблока" принял участие в 6% голосований, в общем проголосовав 25 раз из 399 возможных, на счету лидера "Батькивщины" 32 голосования (8%).
В частности, Тимошенко отсутствовала в зале парламента во время голосований за привлечения к уголовной ответственности, предоставлении согласия на задержание и арест Надежды Савченко. При этом лидер "Батькивщины" отметила, что находилась на момент голосований в заграничной командировке. Однако, согласно информации на веб-сайте ВРУ, политик пропустила пленарное заседание 22 марта "по неизвестным причинам".
Юрий Бойко официально находился в парламенте на момент голосования по Надежде Савченко, однако участия в них не принимал. Также лидер "Оппоблока" не голосовал по постановлению о непризнании легитимности выборов президента России в Крыму. Бойко игнорировал голосование Рады, несмотря на то, что был письменно зарегистрирован на всех 15 заседаниях. Юлия Тимошенко пропустила 9 заседаний (6 - по болезни, 3 - по неизвестным причинам).
Также относительно невысокие показатели участия в голосованиях у Олега Ляшко - принял участие в 61% голосований. При этом политик был зарегистрирован на всех, кроме одного, заседаниях Рады.
Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк проголосовал в 77% случаев, Максим Бурбак из "Народного Фронта" - в 84% голосований, Артур Герасимов из БПП - в 94%.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-