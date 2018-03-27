Болгария отозвала посла из России

27 марта, 2018, 16:32

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций

Об этом сообщает "Укринформ".

Глава правительства провел телефонный разговор с Чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в России Бойко Коцевым. Премьер обсудил с послом дело российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, а также реакцию России, Европейского Союза и международного сообщества. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для проведения консультаций.

В Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что пока не принято никакого решения о депортации из страны российских дипломатов.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков