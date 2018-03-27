Болгария отозвала посла из России
27 марта, 2018, 16:32
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций
Об этом сообщает "Укринформ".
Глава правительства провел телефонный разговор с Чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в России Бойко Коцевым. Премьер обсудил с послом дело российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, а также реакцию России, Европейского Союза и международного сообщества. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для проведения консультаций.
В Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что пока не принято никакого решения о депортации из страны российских дипломатов.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало дурно в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже в тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Впоследствии стало известно, что всего 24 страны мира выдворят 139 российских дипломатов.
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