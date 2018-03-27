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Болгария отозвала посла из России


фото: wikipedia
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций

Об этом сообщает "Укринформ".

Глава правительства провел телефонный разговор с Чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в России Бойко Коцевым. Премьер обсудил с послом дело российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, а также реакцию России, Европейского Союза и международного сообщества. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для проведения консультаций.

В Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что пока не принято никакого решения о депортации из страны российских дипломатов.

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