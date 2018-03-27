Белорусскому банку отказали в покупке украинской "дочки " Сбербанка"
27 марта, 2018, 15:09
Нацбанк отказал акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в покупке "дочки " Сбербанка" в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение 19 марта 2018 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.
- В марте 2017 года НБУ ввел санкции против российских банковских структур в виде предупреждения оттока капитала за пределы Украины.
- Среди банков под санкциями оказались Сбербанк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, ВиЕс Банк, БМ Банк.
- 13 декабря 2017 года Сбербанк России продал свою украинскую "дочку".
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