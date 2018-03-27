Белорусскому банку отказали в покупке украинской "дочки " Сбербанка"

27 марта, 2018, 15:09

Нацбанк отказал акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в покупке "дочки " Сбербанка" в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение 19 марта 2018 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.